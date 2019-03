Европейски футбол Селтик докосва нова титла след успех в дербито 31 март 2019 | 16:42 - Обновена 0



Одсон Едуард откри резултата в полза на “детелините” в 27-ата минута, а малко по-късно гостите останаха с човек по-малко, след като Алфредо Морелос бе изгонен за пети път от началото на сезона, след като удари с лакът Скот Браун. Въпреки че остана с човек по-малко, Рейнджърс успя да изравни след час игра, когато Райън Кенг се разписа след блестящ индивидуален пробив.



Тимът на Стивън Джерард дори можеше да поведе, но Райън Джак стреля над вратата. Последните 15 минути и двата отбора играха с 10 човека, тъй като Боята се контузи, а Селтик вече бе направил трите си смени. Четири минути преди края Форест донесе победата на “детелините” след грешка на капитана на съперника Джеймс Таверние. В края на мача нервите взеха връх, а Рейнджърс бе близо до ново изравняване. Удар на Кент бе отклонен и топката не се озова в мрежата.



СЕЛТИК - РЕЙНДЖЪРС 2:1

1:0 - Едуард (27)

1:1 - Кент (63)

2:1 - Форест (86)



МИНУТА ПО МИНУТА

