Тиери Нювил постигна победа в рали Корсика

Тиери Нювил спечели рали Корсика, четвърти кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Белгийският пилот на Хюндай завърши с време 3:22:59.0 часа, изпреварвайки с 40.3 секунди завършилия на втора позиция шампион Себастиен Ожие (Франция) със Ситроен.

It's never over until it's over!

FANTASTIC VICTORY here in Tour de Corse !

It was a great battle with Elfyn Evans and Scott Martin and I feel sorry for them. #DareWinCelebrate #TourdeCorse #WRC #HMSGOfficial #TN #NG @GHMUMM @MonroeSupportBN @RedBullBe @ZEISS_Group pic.twitter.com/4tdoJDhVui