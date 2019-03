Тенис Шампионката в Маями смята, че ще е успешна и на клей 31 март 2019 | 15:39 0



Шампионката в Маями Ашли Барти сподели, че още не е осъзнала напълно постигнатото през последните две седмици, но й предстои да преживее още емоции по време на сезона на клей. Според 22-годишната австралийка, стилът й на игра ще приляга на червените кортове и тя смята, че може да постигне успехи и там. Барти надигра Каролина Плишкова със 7:6(1), 6:3 във финала и постигна най-големия триумф в кариерата си. "It was going to be a match with small opportunities."

Well, @ashbar96, you took them! #MiamiOpen pic.twitter.com/9ewkJ7L4qe — WTA (@WTA) March 31, 2019 “Бяха невероятни две седмици тенис, още не съм осъзнала напълно какво се случи. Още не съм имала възможността да говоря с екипа си за успеха, но ще се видим и ще анализираме. Естествено, че и ще празнуваме и ще се насладим на постигнатото. Още не съм се изградила напълно като тенисистка и тази година ще имам възможността да поработя повече върху играта си на клей. Според мен стилът ми ще приляга на клей и просто ще трябва да се опитам да се наслаждавам. Също така ще трябва да се опитам да се уча и да дам всичко от себе си”, сподели Барти. What a tournament, thank you @MiamiOpen! pic.twitter.com/QBSzr7xhag — WTA (@WTA) March 31, 2019 “Още на този етап изиграх няколко добри мача тази година. Бях много солидна през последните седмици на твърдите кортове. Сега е време за сезона на клея, вълнувам се, че ще сменяме настилката и мисля, че е подходящото време за това. Ако променя някои неща, се надявам, че ще съм успешна и на червено", коментира пък финалистката Плишкова.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ

