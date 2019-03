eSports Стана ясно кога започва световното по Fortnite, на което ще бъдат раздадени 30 милиона долара 31 март 2019 | 14:10 - Обновена 0



Conjure a Victory Royale!



Check out the Moonbone Set available in the Item Shop! pic.twitter.com/v4JqPlOMzl — Fortnite (@FortniteGame) March 31, 2019

Всички състезатели ще бъдат разпределени в различни лиги. Всяка лига е разделена на няколко дивизии.



От Epic Games обясниха част от схемата, по която ще се определят финалите.

Fortnite's World Cup Has a $30 Million Prize Pool That Anyone Can Try to Win https://t.co/ak7H9M8c5u pic.twitter.com/hsX5dErRE7 — esamagazine (@esamagazinetx) March 27, 2019

Вълнението на всички фенове на Fortnite става все по-голямо, а причината е, че предстои най-голямото събитие в историята на тази игра. Всеки, който има достъп до нея, има право да е част от Световната купа.



