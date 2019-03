Сезонът за ЛеБрон приключи

Крилото ЛеБрон Джеймс ще пропусне всички мачове на Лос Анджелис Лейкърс до края на сезона в Националната баскетболна асоциация. Звездата на Лейкърс има контузия в слабините и няма да вземе участие във всичките шест срещи на отбора от Калифорния до финала на кампанията.

"Това вече е обсъдено с лекарския щаб. Решихме да го оставим извън игра до края на първенството. Това решение ще му позволи да се излекува напълно", заявиха от Лейкърс.

“After consulting with our team doctors and medical staff, we have decided to hold LeBron out of games for the remainder of the season.



"This decision will allow his groin to fully heal, and is best for the future success of both LeBron and the Lakers."https://t.co/6Z5DsXMFKt