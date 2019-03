В НБА поставиха нов рекорд по реализирани тройки

В Националната баскетболна асоциация беше поставен нов рекорд по тройки, след като през настоящия сезон вече са реализирани общо 25 808 точни изстрела от зоната за три точки. Тройките в НБА са се увеличили с осем процента в сравнение с миналата кампания. Общият брой на опитите баскетболистите да вкарат топката от тройката за сезон 2018-2019 е 72 354.

With 11 threes last night, Stephen Curry now has 330 three-pointers this season, surpassing his 2016-17 total (324) for the third-most single-season threes in NBA history. It was Curry's sixth double-digit three-point game this season (NBA-record 15th career game with 10 threes). pic.twitter.com/OVLjy2BTN8