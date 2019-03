eSports Играч от Висшата лига: Искам да намеря следващите гейминг звезди 31 март 2019 | 12:10 - Обновена 0



Here are our goals of the week!

Vote in the comments below. Also, bonus points to anyone who can guess the song in the background @FuchsOfficial #NoFuchsGiven pic.twitter.com/6tyCZBCv8x — NFG_esports (@NFG_eSports) March 26, 2019

"Аз съм израснал с FIFA. Обожавам да прекарвам свободното си време пред конзолата вкъщи. Така и реших да направа NFG eSports. В състава имаме фантастични играчи. Целта пред мен e да направя международна организация. Не е случайно, че подписах с геймъри от Индия, Сингапур, Англия и Дания. Искам да намеря следващите големи звезди по FIFA, a и не само. Трябва да отбележа, че много от нашите играчи постигнаха забележителен напредък", заяви бранителят на Лестър.

“Just as the women's game is growing in real football, so too in eFootball. It's a natural process and more and more female players will come through and play at a competitive level.” - @FuchsOfficial #InternationalWomensDay pic.twitter.com/2VK1RIeNRB — #FIFAeNationsCup (@FIFAeWorldCup) March 8, 2019

"Организацията е на топ ниво. Имаме треньори, гледат се мачове, анализира се всичко. Точно както в истинския футбол", добави още той.



