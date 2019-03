Овечкин продължава да пише история, Вашингтон вкара шест на Тампа Бей

Алекс Овечкин се разписа два пъти за победата на Вашингтон с 6:3 при гостуването срещу Тампа Бей в двубой от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Звездата на шампионите вече е с 51 попадения през кампанията, а Ти Джей Оши и Никлас Бастрьом също вкараха по два гола във вратата на Лайтнинг. Брейдън Холтби се отличи с 25 спасявания на вратата на Кепитълс. Гостите са в серия от четири последователни победи в Лигата.

With his eighth career 50 goal season, Alex Ovechkin joined Wayne Gretzky and Mike Bossy (9) as the only players in NHL history to reach the mark. pic.twitter.com/EzQINs6uvq