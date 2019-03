Филаделфия победи Минесота като гост

Минесота загуби от гостуващия Филаделфия със 109:118. Тобиас Харис отбеляза 25 точки за победителите, които се доближиха до спечелването на третото място в Източната конференция. Бен Саймънс добави още 20 точки и 11 овладени топки под кошовете, както и 9 завършващи подавания.

. 19 PTS | 8 REB | 3 BLK@jonahbolden43 was feelin' it vs Minnesota! #HereTheyCome pic.twitter.com/VH9UC6tkXp