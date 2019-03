Мишел Уотърсън изнесе лекция на Ковалкиевич

Мишел Уотърсън – Сладката каратистка записа най-ценната и доминираща победа в последните години. Тя се справи на галавечер във Филаделфия (САЩ) срещу бившата претендентка за титлата на UFC в категория сламка Каролина Ковалкиевич (Пол). 3-рундовата среща протече под диктовката на американката. Тя успя да направи по един тейкдаун във втория и третия рунд. Изненадващо Уотърсън беше по-класна и в страйкинга.

