Джак Хермансон гилотинира Дейвид Бранч

Джак Хермансон (Шв) надви с впечатляваща гилотина бившия шампион на Световните бойни серии Дейвид Бранч (САЩ) на галавечерта на UFC във Филаделфия. Шведът се хвърли напред още на старта. Той бързо скъси дистанцията и не позволи на неговия съперник да реагира. Бившият борец направи няколко опита за тейкдаун и при третия повали Бранч. Американецът даде главата си, която стана жертва на убийствена гилотина.





We have a new contender at middleweight! @JackTheJokerMMA #UFCPhiladelphia pic.twitter.com/S1pQ9vFLVT