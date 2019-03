Джъстин Гейтчи отново открадна шоуто, нокаутира Барбоса в първия рунд

Любимецът на феновете Джъстин Гейтчи (САЩ) за пореден път доказа, че е най-атрактивният боец в UFC. Той нокаутира още в първия рунд невероятния кикбоксьор Едсон Барбоса (Браз) в основния мач на галавечер във Филаделфия. Американецът започна в типичния си стил. Той тръгна напред и тормозеше с лоукикове бразилеца. Барбоса отвърна, но направи кардинална грешка. Той тръгна на размени срещу Гейтчи и на два пъти беше разклатен. В средата на рунда Гейтчи пласира убийствено кроше и всичко свърши.

WE TOLD YOU THIS FIGHT WOULDN'T DISAPPOINT!@Justin_Gaethje puts Barboza away in round 1! #UFCPhiladelphia pic.twitter.com/WD40HcctN9