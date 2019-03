Европейски футбол Страсбург грабна Купата на Лигата на Франция след дузпи 31 март 2019 | 00:48 - Обновена 0



копирано





Congratulations to RC Strasbourg who have secured their place in the qualifying rounds for next season’s Europa League! To think that they went into liquidation as recently as 2011 & had to start from scratch in the French 5th tier! — Get French Football News (@GFFN) March 30, 2019



Така Страсбург спечели трофея за четвърти път в историята си след триумфите през 1964, 1997 и 2005 година. Също така тимът от Източна Франция сложи край на серията от пет поредни Купи за Пари Сен Жермен. Освен всичко друго Страсбург се класира и за Европа, като ще участва във втория по сила турнир на Стария континент - Лига Европа. Отборът на Страсбург спечели Купата на Лигата на Франция, след като на финала на стад “Пиер Мороа” победи Гинган след изпълнение на дузпи. В редовното време и продълженията гол не падна, след като и двата тима действаха твърде предпазливо, но при наказателните удари тимът от Елзас бе по-точен и с 4:1 победи. Пърчич, Томасон, Ленар и Карол бяха точни при изпълненията, а Менди и Роделен пропуснаха за отбора от Бретан.Така Страсбург спечели трофея за четвърти път в историята си след триумфите през 1964, 1997 и 2005 година. Също така тимът от Източна Франция сложи край на серията от пет поредни Купи за Пари Сен Жермен. Освен всичко друго Страсбург се класира и за Европа, като ще участва във втория по сила турнир на Стария континент - Лига Европа. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 222 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1