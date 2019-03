Моторни спортове Нювил излезе начело на рали Корсика след спукана гума за Танак (видео) 31 март 2019 | 00:27 - Обновена 0



копирано

Тиери Нювил поведе на рали Корсика - четвърти кръг от календара на Световния рали шампионат (WRC). Пилотът на Hyundai има аванс от 4.5 сек пред Елфин Еванс с Ford Fiesta след съботните етапи, които обърнаха с главата надолу подредбата. Естонецът От Танак започна следобедните съботни етапи на челна позиция с малък аванс спрямо Еванс и 17.2 сек спрямо Нювил. Първият следобеден етап предостави зрелищна битка между Танак и Еванс, като вторият стопи изоставането си на 1.6 сек. В следващата състезателна отсечка обаче Танак спука гума и загуби около две минути, което го прати от първата на седмата позиция. До края на деня пилотът на Toyota успя да напредне с едно място и в неделя ще стартира като шести в подредбата. WOW @ottTanak stops in SS11 - and loses the lead..... pic.twitter.com/uwdyY80fOu — World Rally Championship (@OfficialWRC) March 30, 2019 Злополучният за Танак етап бе спечелен от Нювил, който надуши отлична възможност. В края на деня белгиецът превърна дефицита си от 11.5 сек в аванс от 4.5 сек пред Еванс. @TourdeCorsewrc SS12



1 @ThierryNeuville 29m24m.4s

2 @SebOgier +3.1s

3 @OttTanak +9.9s

4 @KrisMeeke +12.9s

5 @ElfynEvans +16.0s



Overall Standings

1 @ThierryNeuville 2h56m50.0s

2 @ElfynEvans +4.5s

3 @SebOgier +44.8s#TourdeCorse #WRC pic.twitter.com/jvU0APwzOs — World Rally Championship (@OfficialWRC) March 30, 2019 Шампионът Себастиен Ожие пък успя да измести Дани Сордо от третото място след последния съботен етап. Сордо задържа четвъртото място със своя Hyundai и е следван от Теему Сунинен с Ford. Есапека Лапи заема седмо място зад Танак, като все още не може да оптимизира настройките на своя Citroen C3. Себастиен Льоб държи осмо място с Hyundai, следван от Крис Мийк с Toyota. Яри-Мати Латвала с последната Toyota се натъкна на втора спукана гума в предпоследния етап и се наложи да я смени незабавно. Въпреки загубеното време, той продължава да се движи 10-и. Последният етап в събота бе забавен заради запалването на автомобила на пилота от WRC2 Ерик Камили.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 119

1