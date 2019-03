Маркес пребори Винялес за полпозишън в Аржентина

Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес спечели полпозишън за втория кръг от календара на MotoGP за сезон 2019. Испанецът пребори Маверик Винялес (Yamaha) и Андреа Довициозо (Ducati) в една напрегната квалификация.

@marcmarquez93's incredible record at Termas continues!



5 pole positions in 6 years for the @HRC_MotoGP rider! #ArgentinaGP pic.twitter.com/HuzrX5LmOC