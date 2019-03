Интер отново няма да разчита на Икарди

Нападателят Мауро Икарди няма да играе за Интер Милано в мача срещу Лацио от италианския шампионат в неделя, съобщи старши треньорът на "нарадзурите" Лучано Спалети. Аржентинецът има сериозни разногласия с клубното ръководство относно новия си договор. Икарди дори загуби капитанската лента на Интер след 13 февруари, а след това беше пуснат слух и за контузия в коляното на нападателя.

Luciano Spalletti confirms "something happened yesterday" in training that prompted #Inter to drop Mauro Icardi against #Lazio , even though Lautaro Martinez is injured. https://t.co/hfuIyX4GiM #InterLazio #SerieA #Argentina #Icardi pic.twitter.com/GsoKUym15I