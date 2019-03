Моторни спортове Маркес най-бърз в третата тренировка от MotoGP в Аржентина 30 март 2019 | 17:07 0



копирано

Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес приключи третата тренировка от състезателния уикенд в Аржентина на върха. Пилотът на Honda бе първият, записал обиколка за време под минута и 39 сек на пистата "Термас де Рио Ондо", а впоследствие подобри постижението си на 1:38.471 мин. Основният му конкурент - пилотът на Ducati Андреа Довициозо падна с висока скорост от мотора си три минути преди финала на 45-минутната сесия и не успя да запише последна атака и да разкрие пълния си потенциал. Италианецът остана на осма позиция благодарение на вчерашната си обиколка от втората свободна тренировка. Drama late in FP3! @jackmilleraus knocks @marcmarquez93 off the top while @AndreaDovizioso goes down! Will the championship leader stay in Q2?#ArgentinaGP pic.twitter.com/WIQj7Ffo25 — MotoGP™ (@MotoGP) March 30, 2019 Италианският тим бе много добре представен от сателитния си пилот Джак Милър, който завърши тренировката с второ най-добро време, следван от Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Съотборникът на Валентино Роси в Yamaha - Маверик Винялес остана четвърти, следван от Данило Петручи със заводски Ducati. Още два мотора на Yamaha се наредиха зад Петручи - на сателитния пилот Франко Морбидели и на ветерана Валентино Роси. Новият съотборник на Маркес - Хорхе Лоренсо успя да покаже прогрес в сравнение с петъчните тренировки и намери място в топ 10, което му гарантира и място в Q2. A frantic finish to FP3 sees @marcmarquez93 back on top!



The top ten is decided with @lorenzo99 and @FabioQ20 making late improvements to reach Q2! #ArgentinaGP pic.twitter.com/7eC3OvjfKo — MotoGP™ (@MotoGP) March 30, 2019 Освен Дови, падане претърпя и Тито Рабат със сателитен Ducati едва 3 мин след старта на сесията.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 201

1