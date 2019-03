Юве - Емполи, съставите

STARTING XI | Here's how we line up for #JuveEmpoli this afternoon



SUBS | Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Caceres, Bonucci, Spinazzola, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Kean.#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/P6KxcmpV80