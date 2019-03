Моторни спортове Латифи с първата победа за сезона във Ф2, Мик Шумахер - осми в дебюта си 30 март 2019 | 15:11 0



Пилотът от академията на Уилямс Николас Латифи спечели първото състезание от първия кръг за сезона във Формула 2 в Бахрейн. За канадеца това е трета победа в шампионата и той стигна до нея с доста пот. That moment of glory for @NicholasLatifi!



Congrats on your first ever 25-point reward #BahrainGP #F2 pic.twitter.com/mBkuogSnVn — Formula 2 (@FIA_F2) March 30, 2019 Латифи стартира едва шести, но успя да си проправи път напред и да излезе начело. Влизайки в пита за смяна на гуми обаче, той бе забавен от механиците си, загуби пет секунди и се върна в колоната отново шести. Въпреки това с новите си смеси Латифи успя да стопи пасива си и за втори път се пребори за челното място при девет оставащи обиколки. LAP 17/32



Race leader Latifi pits, but a sticky right-rear wheel costs him time, and he emerges in down in P6 #BahrainGP #F2 — Formula 2 (@FIA_F2) March 30, 2019 Лука Джиото финишира втори, а тест пилотът на Макларън във Формула 1 Сете Камара взе третото място. Синът на легендарния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер - Мик направи дебюта си в шампионата. 20-годишният пилот стартира десети и завърши с две места по-напред, като направи умна маневра в последната обиколка. Следващата седмица Мик ще направи дебюта си с болид от Формула 1, карайки за Ферари и Алфа Ромео в първия сезонен тест в Бахрейн.

