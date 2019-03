Моторни спортове Танак изпусна за кратко лидерството на рали Корсика, но си го върна (видео) 30 март 2019 | 14:31 0



Лидерът в класирането на Световния рали шампионат (WRC) От Танак изгуби в края на петъчния състезателен ден водачеството си на рали Корсика, но в съботната сутрин успя да си го върне обратно. Пилотът на Toyota показа по-добра скорост от Елфин Еванс с Ford Fiesta и след напрегната битка се върна на първото място. Естонецът призна, че в петък не е достигнал своя лимит. Съботния ден започна с аванс от 4.5 сек за Еванс, но Танак смъкна 0.6 сек в първия етап, а в следващия - още 3.7 сек. Съвсем лека грешка на Еванс преди паузата на обяд, излизайки за момент извън пътя, позволи на Танак да генерира преднина от 2.3 сек. @TourdeCorsewrc SS9



1 @DaniSordo 29m45m.0s

2 @OttTanak +0.8s

3 @SebOgier +1.4s

4 @ElfynEvans +3.3s

5@ThierryNeuville +7.5s



Overall Standings

1@OttTanak 2h03m16.3s

2@ElfynEvans +2.3s

3@ThierryNeuville +17.2s#TourdeCorse #WRC pic.twitter.com/CGqoCQOSGw — World Rally Championship (@OfficialWRC) March 30, 2019 Третата позиция продължава да бъде държана от Тиери Нювил с Hyundai, който изгуби 7.4 сек само в съботната сутрин, където призна, че е бил прекалено предпазлив. Целият пу пасив от лидера вече е 17.2 сек. Съотборникът му Дани Сордо затвърди четвъртата си позиция като записа и една етапна победа. Шампионът Себастиен Ожие пък отне петото място от бившия си съотборник в M-Sport Ford Теему Сунинен. Французинът не бе доволен от C3 автомобила си вчера и механиците смениха през нощта окачването и спирачките му. Представянето му обаче не се подобри, колкото Ожие очакваше. Сунинен, който е инструктиран да завърши френския кръг от WRC без инциденти, се движи на шеста позиция, а Есапека Лапи с втория Citroen C3 - на седма. Легендата на WRC Себастиен Льоб вчера се свлече до 49-о място, но до обяд в събота успя да напредне до осмото. След грубата си грешка в първия етап в петък, днес Льоб допусна още една, излизайки от пътя след завъртане, което му струваше около 20 сек. A little error from @SebastienLoeb in the middle of the epic 47.18km SS9 #WRCLive pic.twitter.com/0tEntNum1g — World Rally Championship (@OfficialWRC) March 30, 2019 Съотборниците на Танак в Toyota Яри-Мати Латвала и Крис Мийк започнаха съботния състезателен ден 13-и и 16-и, но по-късно успяха да влязат в топ 10. Причината за изоставането им е спукана гума за първия и повредено окачване в автомобила на втория.

