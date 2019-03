Фулъм - Манчестър Сити 0:1 (гледайте тук)

Домакините очаквано приеха играта дълбоко в своята половина от самото начало. В четвъртата минута Агуеро получи дълго подаване в наказателното поле, след което направи двойно с Бернардо Силва и стреля, но Фосу-Менса изчисти пред голлинията. Минута по-късно именно Фосу-Менса сбърка подаване пред наказателното поле на Фулъм. Де Бройне пресече и подаде моментално към Агуеро, който продължи към Б. Силва. Той стреля от границата на наказателното поле, пращайки топката в ъгъла.

