Колорадо би Аризона с дузпи и предреши плейофната съдба на редица други отбори

Колорадо постигна много важна победа с 3:2 след дузпи над Аризона в битката за "уайлд кард" позициите, даващи право на участие в плейофите на Националната хокейна лига. Домакините стигнаха до успеха чрез Нейтън МакКинън, който записа рекордния в кариерата си 39-и гол за сезона, а освен това бе и единственият играч, който бе точен при наказателните удари. МакКинън откри резултата в средата на втората третина, а секунди преди края и Дерик Брасар удвои аванс на Колорадо. Последната част на редовното време обаче принадлежеше изцяло на гостите от Финикс, които стигнаха до два гола в заключителните осем минути чрез Оливер Екман-Ларсон. Philipp Grubauer in the shootout: #GoAvsGo pic.twitter.com/uQxFv5HAbK — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 30, 2019 При дузпите герой за домакините стана вратарят Филип Грубауер, който отрази шайбите на Ник Къзънс, Алекс Галченюк и Вини Хиностроза, а голът на МакКинън бе достатъчен за победата на Колорадо. Nathan MacKinnon in the shootout: #GoAvsGo pic.twitter.com/yyzDxRxXYu — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 30, 2019 В класирането след 78 мача Колорадо има 85 точки и заема последната плейофна позиция, докато Аризона е с 82 точки и е точно под чертата. И двата тима имат по още 4 срещи до края на редовния сезон. Загубата на Аризона позволи на тима на Лас Вегас да се класира за втора поредна година за плейофите в НХЛ, макар "златните рицари" да отстъпиха с 2:3 пред Минесота като домакин. Грег Патерин, Ерик Стаал и Кевин Фиала дадоха комфортен аванс от три гола на Минесота още до средата на втората третина, което позволи на гостите да запазят сили в края на срещата. Отпускането им пък даде шанс на домакините да потърсят обрат, но те стигнаха едва до два гола, чийто автор стана Пол Щастни. С тях Лас Вегас не успя да избегне четвъртото си поредно поражение. Победата запази шансовете на Минесота за участие в плейофите, но те все още са доста малки, тъй като тимът изостава с 4 точки при 4 оставащи му мача от Колорадо. Загубата на Аризона обаче донесе радост и на тима на Сейнт Луис, който също намери място в плейофите, макар и да загуби с 2:4 от Ню Йорк Рейнджърс като гост. Много силен мач на вратата на домакините от Ню Йорк направи роденият в България вратар Александър Георгиев. Руснакът извади 41 шайби, като единствено в рамките на 27 секунди първата третина пропусна зад гърба си ударите на Владимир Тарасенко и Давид Перон. Още в началото на втората третина обаче Ню Йорк изравни чрез Райън Стром и Павел Бухневич, а в третата част Джими Весей и Крис Крайдър довършиха обрата за "рейнджърите". В класирането в Западната конференция Сейнт Луис заема трето място в Централната дивизия с 90 точки, като "сините" имат да изиграят още 5 мача до края на сезона. На Изток Ню Йорк Рейнджърс е на 12-о място със 73 точки от 77 мача и без шансове за попадане в плейофите. 1



