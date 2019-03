Спорни съдийски решения позволиха на Минесота да надделее над Голдън Стейт

С кош на Карл-Антъни Таунс от наказателната линия 0.5 секунди преди края Минесота Тимбъруулвс победи шампиона в НБА Голдън Стейт Уориърс със 131:130 след продължение.

Двубоят бе белязан от скандален завършек, в който гостите претендираха, че са били грубо орязани от съдиите. Домакините имаха аванс от 9 точки само 1:41 минути преди края на допълнителния период, но с добра стрелба от тройката Голдън Стейт се доближи само на 3 точки от съперника си при 130:127.

