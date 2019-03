Ливърпул спечели Висшата лига по FIFA 19

С този успех F2Tekkz и Ливърпул ще останат в историята на електронните спортове.

Донован "F2Tekkz" Хънт спечели първото издание на ePremier League, след като победи Кайл "KyleLeese" Лийс с 6:2 в големия финал. Tekkz, който бе част от състава на Ливърпул , прегази отново всичко по пътя си, за да донесе първата титла на Англия по FIFA 19 във витрината на любимия му отбор.Донован Хънт влезе в турнира като фаворит, след като 17-годишният талант спечели шест от най-големите състезания, организирани в света на FIFA 19. Младежът, който е считан за най-силния състезател в историята на играта, започна трудно в първата среща от Висшата лига. Още в груповата фаза той загуби от Манчестър Сити (4:3), но след това не срещна затруднения в останалите мачове от първия етап.Най-тежкият момент за F2Tekkz дойде на полуфинала срещу представителя на Фулъм Диого Мендес, който поведе в първата среща с 2:0, но с голове в последните секунди Хънт се добра до 2:2. Във втория мач отново имаше невероятна драма, след като се стигна до продължения, в които Ливърпул стигна до победния гол в 120-ата минута. Интересен факт е, че попадението бе дело на стрелеца на Евертън Във финала Донован Хънт показа защо е считан за най-великия в историята на FIFA 19. Талантът буквално прегази представителя на Манчестър Юнайтед Кайл Лийс с разгромното 6:2. В първия мач Ливърпул спечели с 4:1 на PS4 конзола. На реванша отново мърсисайдци победиха (2:1), но този път на Xbox.