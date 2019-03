Моторни спортове Довициозо и Ducati приключиха петъчните MotoGP тренировки на върха 29 март 2019 | 21:37 0



копирано

Заводският пилот на Ducati Андреа Довициозо записа най-бързата обиколка във втората тренировка от MotoGP уикенда в Аржентина и така приключи петъка с най-добро време. Втори на пистата "Термас де Рио Ондо" остана сателитният пилот на италианския тим Джак Милър, който единствен претърпя инцидент в сесията - на завой номер 13. Ducati have found their feet at Termas de Rio Hondo! @AndreaDovizioso leads FP2 with one second covering 21 riders! #ArgentinaGP pic.twitter.com/nSiNFdee3M — MotoGP™ (@MotoGP) March 29, 2019 After a bright start to FP2, @jackmilleraus takes a tumble while overtaking @ValeYellow46!



The @pramacracing rider, currently 2nd, is heading back for his spare bike!#ArgentinaGP pic.twitter.com/B6UTrI97at — MotoGP™ (@MotoGP) March 29, 2019 Защитаващият титлата си от миналия сезон в MotoGP Марк Маркес (Honda) бе начело за голяма част от 45-минутната сесия. Той бе най-бърз в първата тренировка, но скоро след старта на втората подобри постижението си от по-рано. Въпреки това испанецът не пожела да влезе в бокса, за да сложи нови софт гуми за последна атака и така бе задминат от редица пилоти. Зад Милър се нареди Маверик Винялес с Yamaha, който подобри значително представянето си във втората тренировка. На само една хилядна зад него се озова сателитният състезател на Honda Кал Кръчлоу, а още два мотора Yamaha - на Фабио Куартараро и на Валентино Роси допълниха топ 6. Алекс Ринс със Suzuki зае седмо място, следван от Маркес. Във втората тренировка съотборниците на Дови и Маркес - Данило Петручи и Хорхе Лоренсо не записаха бърза обиколка и останаха на 13-о и 21-во място. Единственият по-бавен пилот от трикратния световен шампион бе Хафиз Сиахрин със сателитния КТМ мотор. Sparks fly as @lorenzo99 gets his knee down in FP2!#ArgentinaGP pic.twitter.com/PDIap9SMjE — MotoGP™ (@MotoGP) March 29, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 313

1