Сари е сигурен, че Хъдзън-Одой ще остане в Челси

Крилото Калъм Хъдсън-Одой ще остане в Челси и през следващия сезон, независимо дали подпише нов договор с лондончани, заяви клубният мениджър на английския клуб Маурицио Сари. Настоящият контракт на талантливия Хъдсън-Одой ще изтече в края на сезон 2019-2020, а футболистът на "сините" е свързван с трансфер в германския шампион Байерн Мюнхен.

