BMW Motorrad с мощна моделна атака на Moto Expo 2019

Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с високотехнологичните скутери C 400 X и C 400 GT. Ще видим първият модел на BMW с малка кубатура - G 310 R. Естествено, вниманието ще приковат най-продаваните машини от семейството GS - R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, F 850 GS Adventure и F 750 GS. Забележителни са и модели като S 1000 XR и S 1000 RR. Освен споменатия K 1600 GT ще видим и R nineT. Един от най-големите производители на мотоциклети в Европа - BMW Motorrad, ще направи мощна моделна атака на Moto Expo 2019. По време на мотоциклетното изложение в София в зала Асикс Арена от 10 до 14 април, легендарната британска марка ще представи най-добрите и търсени модели – от скутерите до големите круизъри като K 1600 GT.Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с високотехнологичните скутери C 400 X и C 400 GT. Ще видим първият модел на BMW с малка кубатура - G 310 R. Естествено, вниманието ще приковат най-продаваните машини от семейството GS - R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, F 850 GS Adventure и F 750 GS. Забележителни са и модели като S 1000 XR и S 1000 RR. Освен споменатия K 1600 GT ще видим и R nineT. Ето повече подробности за някои от моделите. G 310 R е с едноцилиндров двигател. Забележителен е с това, че цилиндърът е разположен под ъгъл спрямо задницата. Главата на цилиндъра е завъртяна на 180 градуса. Нетрадиционното разположение на двигателя поставя центъра на тежестта ниско и близо до предното колело. Така с G 310 GS може да се вземе лесно и точно всеки завой. Благодарение на ефективното запалване и вторичната въздушна система G 310 GS отговаря изцяло на строгите стандарти Евро4. Същевременно специалната конфигурация на двигателя осигурява не само нисък разход, но също мощен и хармоничен контрол дори и при високи обороти. Обемът от 313 куб. см и мощността от 25 кВт или 34 кс при 9500 об/мин. гарантират мощ и ускорение. Великолепният приключенец BMW R 1200 GS положи основите на сегмента при мотоциклетизма за комбиниран спортен модел. Днес все още е уверен лидер в него. Той предлага отлично поведение на шосета, комбинирани с висока проходимост и маневреност в градски условия и удобство за пътуване в провинцията. Моделът се развива непрекъснато близо 40 години. Постигал е редица успехи при тестове и награди. R 1200 GS винаги е вдъхновявал с повишен комфорт, динамика и повече удоволствие. Двуцилиндровият боксер с 92 кВт или 125 кс е ефикасен и има изключително висок въртящ момент. Боксерният двигател не е легендарен само с надеждността си и има изключително добър характер. F 850 GS Adventure има оригинален дизайн. Чувството за приключение може да се усети на всяка повърхност, на всеки ъгъл и линия на мотоциклета. От задницата, предния резервоар чак до типичните за GS фарове, чиито дневни светлини напомнят за наклонената тунингована вилка. Елементите на дизайна са балансирани за оф-роуд, а за уникални пътувания. Двигателят е двуцилиндров редови със своите 70 кВт (95 кс) е с висок въртящ момент и пъргавост. Уникалният F 750 GS е с олекотена задна част. Заедно с ефектния резервоар и типичния за GS преден калник, всички елементите на дизайна на F 750 GS говорят ясно, за гените на GS. Типичната линия е характерна и оригинална. Погледнато отпред новите светодиодни фарове са особено ефектни. Поцинкованият радиатор при стил Exclusive подчертава високото качество на машината и въплъщава духа на GS. Пъргавият двуцилинров редови двигател на F 750 GS е с 57 кВт (77 кс) дава на новопроектирания двигател изобилие от мощност, а разходът е все така нисък - 4,1 л на 100 км. за млади мотоциклетисти категория A2 има и версията с ограничена мощност – 35 кВт или 48 кс.

