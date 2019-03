Президентът на Юве призова Роналдо да не играе срещу Аякс

Президентът на Ювентус - Джани Аниели, призова да не бъде поеман никакъв риск с по-ранното включването в игра на Кристиано Роналдо в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Аякс. Португалският национал има мускулен проблем след двубоя на неговата родина със Сърбия на 26 март, завършил наравно 1:1, от квалификациите за Евро 2020.

