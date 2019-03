Моторни спортове Маркес пред Ducati в първата MotoGP тренировка в Аржентина 29 март 2019 | 17:16 0



The world champion is on top! @marcmarquez93 leads FP1 at Termas de Rio Hondo but the chasing pack are closing in! @jackmilleraus just 0.353s back in second! #ArgentinaGP pic.twitter.com/cY3ux6M9h2 — MotoGP™ (@MotoGP) March 29, 2019 Защитаващият титлата си от сезон 2018 в MotoGP Марк Маркес бе най-бързият пилот в първата тренировка от уикенда за Гран При на Аржентина – втори кръг от календара на шампионата. С изоставане от 0.353 сек на втора позиция остана сателитният пилот на Ducati Джак Милър. В топ 9 място намери всеки един от шестте конструктора в MotoGP, като най-слабо този път се представиха Suzuki. Маркес бе първият пилот с обиколка под минута и 40 сек на пистата "Термас де Рио Ондо". Зад Милър, на трето място остана Кал Кръчлоу със сателитна Honda, който се изкачи в подредбата в последните пет минути. Сателитните пилоти на Yamaha пък се справиха доста по-добре от заводските, като Франко Морбидели зае престижната четвърта позиция, а дебютантът Фабио Куартараро – осмата. Андреа Яноне с Aprilia и Йоан Зарко с КТМ също се представиха на ниво и завършиха 45-минутната сесия съответно пети и шести. Победителят от Катар Андреа Довициозо зае седмо място, а ветеранът с Yamaha Валентино Роси остана десети на точно секунда изоставане от Маркес. Хорхе Лоренсо (Honda) и Маверик Винялес (Yamaha) започнаха тихо уикенда и останаха съответно на 14-а и 18-а позиции. Mixed feelings for Ducati!



As @AndreaDovizioso climbs to second, @Petrux9 has gone down! #ArgentinaGP pic.twitter.com/PB5QgYYkQX — MotoGP™ (@MotoGP) March 29, 2019 Данило Петручи с Ducati и Хоан Мир със Suzuki бяха двамата пилоти, които претърпяха инциденти в тренировката. И двамата паднаха на завой номер 1, като италианецът нанесе доста щети по мотора си.

