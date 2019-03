Световен футбол Меси: След Мондиала обмислях да се затворя, да страдам и да забравя всичко 29 март 2019 | 16:36 - Обновена 0



копирано









“След Мондиала обмислях да се затворя в себе си, да страдам заедно със семейството си и да забравя всичко - коментира Лео пред FM Club 947. - Футболистите от моето поколение отнесоха много обиди в Аржентина. А ние играем за националния тим и искаме да постигнем нещо за него. Аз ще продължа да съм част от състава за всички важни мачове и турнири, независимо че мнозина ме посъветваха да не се завръщам. Трябваше много по-рано да започна да не обръщам внимание на всичко, което се говореше за мен в родината ми. Самият аз не говоря много - просто играя и това е нещото, което обичам да правя.”



От думите му става ясно, че той няма да е на разположение за всички срещи, а само за важните. След спаринга срещу Венецуела (1:3) Меси е остана и за проверката срещу Мароко. Като официална причина за отсъствието му беше посочена травма. Треньорът на Барса

Leo Messi speaking to Club 947FM: "My son asked me, dad why do they crucify you in Argentina?" https://t.co/HDXqOXKJ3M pic.twitter.com/znhaYw0Zfp — AS English (@English_AS) March 29, 2019

“Проблемът с пубисната кост е сложно нещо, възстановяването не е лесно. Гледам да се грижа за себе си. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони знаеше за това и по тази причина решихме да не пътувам за Мароко”, увери Меси. Капитанът на Аржентина Лионел Меси призна, че след изминалото Световно първенство е обмислял отново да се откаже от националния тим. В Русия “гаучосите” отпаднаха още на 1/8-финалите, след като преди това много трудно излязоха от групата си. След това футболистът на Барселона не искаше да го викат в отбора, без обаче да обявява, че се отказва. Преди седмица той се завърна в редиците на “албиселесте” и изглежда амбициран да изиграе още много мачове за двукратните първенци на планетата.“След Мондиала обмислях да се затворя в себе си, да страдам заедно със семейството си и да забравя всичко - коментира Лео пред FM Club 947. - Футболистите от моето поколение отнесоха много обиди в Аржентина. А ние играем за националния тим и искаме да постигнем нещо за него. Аз ще продължа да съм част от състава за всички важни мачове и турнири, независимо че мнозина ме посъветваха да не се завръщам. Трябваше много по-рано да започна да не обръщам внимание на всичко, което се говореше за мен в родината ми. Самият аз не говоря много - просто играя и това е нещото, което обичам да правя.”От думите му става ясно, че той няма да е на разположение за всички срещи, а само за важните. След спаринга срещу Венецуела (1:3) Меси е остана и за проверката срещу Мароко. Като официална причина за отсъствието му беше посочена травма. Треньорът на Барса Ернесто Валверде увери, че въпросният проблем на Лео е още от Коледа.“Проблемът с пубисната кост е сложно нещо, възстановяването не е лесно. Гледам да се грижа за себе си. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони знаеше за това и по тази причина решихме да не пътувам за Мароко”, увери Меси.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1650 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1