Танак поведе на рали Корсика, Льоб падна до 49-о място

1 @OttTanak 10m05.2s

2 @KrisMeeke +0.5s

3 @ElfynEvans +0.7s

4 @ThierryNeuville +1.1s

5 @JariMattiWRC +3.0s



Overall Standings

1 @OttTanak 34m54.0s

2 @ElfynEvans +1.3s

3 @ThierryNeuville +3.5s#TourdeCorse #WRC pic.twitter.com/mezC0Q7Tab — World Rally Championship (@OfficialWRC) March 29, 2019 Лидерът в генералното класиране при пилотите в Световния рали шампионат (WRC) От Танак поведе на рали Корсика – четвърти кръг от календара. Пилотът на Toyota генерира преднина от 1.3 сек пред втория състезател – Елфин Еванс с Ford Fiesta след първите три състезателни отсечки.Първият петъчен етап бе препъникамък за няколко пилоти, като Танак също не бе доволен от представянето си. От втория етап натам той успя да подобри скоростта си и да излезе начело. Еванс бе най-бърз в първия етап с близо 3 сек аванс, но не успя да поддържа темпото на Танак впоследствие.Тиери Нювил заема трета позиция със своя Hyundai i20, на 3.5 сек от временния лидер, а зад него се нарежда съотборникът му Дани Сордо. Пети е Теему Сунинен с Ford, който е инструктиран единствено да завърши ралито след оттгелянето му в Мексико. Двамата пилоти на Citroen Себастиен Ожие и Есапека Лапи, които се очакваше да задават скоростта във Франция, се завъртяха в първия и третия етап и загубиха време. Лапи задържа седма позиция, докато Ожие – едва осма на изоставане от 24 сек от Танак. Подобно завъртане претърпя и легендата Себастиен Льоб сутринта. При завъртането си на един от левите завои в първия етап французинът удари своя Hyundai и повреди окачването му. Льоб падна до 49-о място, но с втората и третата състезателни отсечки успя да напредне до 14-ото. Loeb and Elena working on the rear suspension #TourdeCorse #WRC pic.twitter.com/8moktDfdfe — Markus Ippach (@ma_ipp) March 29, 2019

