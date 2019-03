Times обяви сумата, която Ман Юнайтед ще плати на Мьолде за Солскяер

Манчестър Юнайтед вече обяви назначението на Оле Гунар Солскяер постоянен мениджър на тима. Според ESPN и авторитетния Times, "червените дяволи" са се разбрали да платят на Молде за 46-годишния специалист 500 000 лири.

Solskjaer has challenged his players to win the Premier League title next season after being appointed Manchester United manager for a knock-down price of £500,000. By @hirstclass #MUFC https://t.co/4UL76KXcS6