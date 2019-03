Испания Реал посяга към Лука Йович 29 март 2019 | 11:36 - Обновена 0



Байерн (Мюнхен).

" Real Madrid director Jose Angel Sanchez met with Fali Ramadani at Valdebebas on Thursday, one of the most established agents in Europe and the representative of Pjanic and Luka Jovic. According to Marca". Do you think the club would be interested in both ? pic.twitter.com/lWj5MC8vTa — Madridista-Swedeninho (@MadridstaLoco) March 28, 2019

Договорът на Йович с Бенфика е до 2021-а година, но за да има повече игрова практика мениджърите му го преместиха в Бундеслигата. И Йович наистина показа, че самочувствието му е с покритие- за 36 мача за Айнтрахт през този сезон във всички турнири вкара 22 гола и подаде за още 7.



На 20-и този месец той се разписа и за първи път с националната фланелка, вкарвайки попадението за Сърбия при 1:1 като гост на Германия в контролна среща.



От германския клуб вече неколкоратно заявиха намерението си да се възползват от клаузата за откупуване в договора с Бенфика, след което да продадат Йович със сериозна печалба.

