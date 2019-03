Тенис Плишкова лиши Халеп от първото място в света 29 март 2019 | 10:36 - Обновена 0



Поставената под номер 5 Плишкова надделя над втората в схемата Симона Халеп (Румъния) със 7:5, 6:1 и лиши съперничката си от възможността да оглави световната ранглиста.



Халеп на два пъти излизаше с пробив напред, като при 5:4 сервираше за първия сет, но не успя, а със серия от девет поредни гейма чехкинята реализира обрат в първата част и поведе с 5:0 във втората по пътя си към успеха след 73 минути игра.

Just didnt seem like Simona's night. She started the match well but after the 1st rain delay just couldnt find her game. Then another rain delay came and that didnt help either. Karolina Pliskova defeated Simona Halep 7-5, 6-1.#MiamiOpen pic.twitter.com/QG7qgEPHQi — WTA Romania (@WTARomania) 29 март 2019 г. "Мисля, че изиграх страхотен втори сет. Халеп, разбира се, можеше да се представи и по-добре в него, но може би тя беше малко разочарована от развоя та първата част и това и повлия. Но аз направих някои отлични удари и съм доволна от играта си", коментира Плишкова, която пласира 23 уинъра срещу 16 непредизвикани грешки.



Типично стабилната от основната линия Халеп пък допусна 20 непредизвикани грешки срещу едва 14 печеливши удара.



В спора за трофея Плишкова ще се изправи срещу номер 12 Ашли Барти (Австралия). Miami Open: Ashleigh Barty into final with win over Anett Kontaveit https://t.co/2jvA7nnXBA pic.twitter.com/IAXBUnedan — mussabhi777@yahoo.co (@ZakiJhony) 29 март 2019 г. Барти достигна до най-значимия си финал след успех над естонката Анет Контавейт вс 6:3, 6:3 вчера, а с това си гарантира и първо влизане в топ 10 на световната ранглиста, в която от понеделник тя ще заема деветото място.



