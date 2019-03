НБА Брилянтни Драгич и Уейд донесоха победа на "горещите" срещу Далас 29 март 2019 | 09:32 - Обновена 0



Горан Драгич записа втория "трипъл-дабъл" в кариерата си след 23 точки, 12 борби и 11 асистенции, а Дуейн Уейд изигра ключова роля за победата на Маями, като отне топката и вкара кош в заключителните секунди на мача.

Goran Dragi got HYPED with his Slovenian fans after getting the W @Goran_Dragic (via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/w5Nz6CF2Vg — Overtime (@overtime) 29 март 2019 г. Драгич спечели дуела с Лука Дончич между единствените двама словенци в НБА в момента. Дончич завърши с 19 точки за Далас.

Tonight was incredible! Thank you to my country for all the love and support Will never forget it @kzs_si #TheDragon pic.twitter.com/fVqPL4M3BS — Goran Dragi (@Goran_Dragic) 29 март 2019 г. Победата е 37-а Маями през сезона и бе достатъчна тимът да измести Орландо от лидерската позиция в Югоизточната дивизия. Милуоки се наложи със 128:118 над Лос Анджелис Клипърс и прекъсна серията от шест поредни победи на Клипърс.



Янис Антетокунбо вкара 34 точки за Милуоки и добави 9 борби, но напусна игрището 8 минути преди края и не завърши мача заради контузия в глезена.



Крис Мидълтън наниза рекордните си за сезона 39 точки за успеха на Милуоки.

Хюстън победи Денвър със 112:85 в дербито на Западната конференция. Джеймс Хардън вкара 38 точки, а Клинт Капела офоми своя дабъл-дабъл още през първото полувреме с 13 точки и 11 борби, като завърши мача със 17 точки и 15 борби.



Джамал Мъри се отличи с 20 точки за Денвър.



Поражението остави Денвър на втората позиция в спора за върха в редовния сезон на Запад с Голдън Стейт.

ДеМар ДеРозан завърши с 25 точки за Сан Антонио при победата срещу Кливланд със 116:110.



Двубоят бе по-специален за легендата на Спърс Ману Джинобили, чиято фланелка с номер 20 бе извадена от употреба на специална церемония. Аржентинецът е деветият играч на Сан Антонио, който заслужи тази чест.



Двубоят бе по-специален за легендата на Спърс Ману Джинобили, чиято фланелка с номер 20 бе извадена от употреба на специална церемония. Аржентинецът е деветият играч на Сан Антонио, който заслужи тази чест.

