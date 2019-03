Федерер продължава да изнася лекции в Маями

Трикратният шампион Роджър Федерер си осигури място на полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Маями след лесна победа с 6:0, 6:4 над Кевин Андерсън. Шестият поставен в схемата беше напълно безпомощен срещу швейцареца, който показа отличен тенис и вече има баланс от 6 успеха и само 1 загуба в преките им двубои. Федерер ще играе за 7-и път на полуфиналите в Маями. Той е достигал до тази фаза в "Мастърс" турнирите общо 65 пъти и има 27 титли. В спор за място на финала 37-годишният маестро ще се изправи срещу канадския талант Денис Шповалов.

"Винаги се наслаждавам да играя срещу младите момчета в тура. С Шаповалов само съм тренирал. Помня, че ме впечатли как сервира и колко силно удря топката", сподели Федерер.

