Клуб от Сегунда дивисион се зарадва на рекордния трансфер на Ернандес

След като от Байерн (Мюнхен) и Атлетико Мадрид официално обявиха, че Люка Ернандес ще премине при баварците след края на сезона, стана ясно, че трансферът ще е рекорден за защитник в историята на футбола. В касата на "дюшекчиите" ще постъпят 80 млн. евро - сумата, заложена като освобождаваща клауза в договора на французина. Малка част от нея Атлетико ще преведе на втородивизионния Райо Махадаонда.

По информация на AS договорката между двата клуба съществува още от времето, когато Атлетико привлече бъдещия световен шампион. Като юноша той е играл за Райо Махадаонда, а оттам е преминал в редиците на "лос рохибланкос". Сега клубът, който заема 16-о място в Сегунда дивисион, ще получи 1 млн. евро.

Atlético Madrid have made over €100m from the Hernández brothers. Acquiring Lucas and Theo from Rayo Majadahonda just over a decade ago has turned out to be excellent business. And Rayo Majadahonda btw will get a decent percentage of that €100m. pic.twitter.com/Ca7EZ7XTRe