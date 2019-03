Арсенал се цели високо

Независимо дали ще се класира за Шампионската лига или не, Арсенал планира през лятото да е активен на трансферния пазар. По информация на "The Independent", Унай Емери иска да привлче поне петима нови футболисти. Приоритет за мениджъра на "топчиите" е укрепването на защитата. "Топчиите" са се прицелили в централния бранител на Барселона Самюел Юмтити и левия бек на Байерн (Мюнхен) Дейвид Алаба.

Юмтити има само 9 мача в Ла Лига от началото на сезона. За него е трудно да се пребори за титулярно място в конкуренцията на Жерард Пике и Клеман Лангле, а ако на "Камп Ноу" пристигне и Матийс Де Лихт, шансовете му да играе редовно ще са още по-малки и това може да доведе до раздяла между двете страни.

