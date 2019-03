Реал Мадрид опипва почвата за Пянич и Йович

През лятото в Реал Мадрид предстоят много промени и клубът е заделил около 500 млн. евро за селекция. Най-често споменаваните имена като евентуални нови попълнения на "Сантиаго Бернабеу" са Неймар, Килиан Мбапе, Еден Азар и Пол Погба, но и други футболисти представляват интерес за испанския гранд. Вчера спортният директор на "белите" Хосе Анхел Санчес се срещна с известния импресарио Фали Рамадани, който представлява халфа на Ювентус Миралем Пянич и нападателя на Айнтрахт (Франкфурт) Лука Йович.

Не е тайна, че Йович е следен от Барселона и това навежда на мисълта, че от Реал може би се опитват да измъкнат сърбина под носа на големия си съперник. Байерн (Мюнхен) също е кандидат за подписа на 21-годишния голмайстор. Йович все още се води собственост на Бенфика, но през лятото Айнтрахт ще го откупи.

