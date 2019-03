Байерн надцаква Барса за Де Лихт

Бъдещето на защитника на Аякс Матийс де Лихт остава неясно. Каталунският "Sport" написа, че Барселона вече не е фаворит за подписа на талантливия холандец и с по-големи шансове да го привлече е Байерн (Мюнхен).

Барса вече си осигури услугите на Френки де Йонг, а освен това клубът поддържа отлични отношения с Аякс от дълги години и това даваше предимство на каталунците пред другите отбори, които се интересуват от Де Лихт. Оказва се обаче, че това не е достатъчно, защото офертата на Байерн е значително по-добра. "Sport" не споменава конкретна сума, но твърди, че баварците са готови да готови на всичко, за да се сдобият с 19-годишния талант.

Despite signing Hernández, Bayern will now compete with Barcelona for the signing of Matthijs de Ligt. Bayern know that de Ligt would cost around €70m if they reach an agreement, but money is not a problem for them. Club decided Boateng & Hummels are past [Sport & @MigRico/ MD] pic.twitter.com/lBvMtyesvo