Бейл говори перфектен испански, издаде го съотборник

Преди около месец защитникът на Реал Мадрид Марсело заяви, че Гарет Бейл не може да говори испански език, макар да е в кралския клуб вече 6 години. Това предизвика доста негативни коментари по адрес на уелсеца, който и без това не е особено общителен и няма много приятели в отбора. Друг футболист на "белите" обаче каза нещо съвсем различно. В интервю за La Galerna Алваро Одриосола разкри, че Бейл се справя отлично с испанския, но изпитва притеснение да го говори свободно.

"Бейл работи усърдно и е изключително мотивиран. Той няма проблем с езика. Бейл говори идеално испански, но малко се притеснява да го използва. Аз общувам с него и на испански, и на английски", сподели Одриосола.

Álvaro Odriozola: "I speak with Bale in Spanish and English, indistinctly. And I see that his commitment to the club is total. He is a big Madridista and has given a lot for the club. As a fan of Madrid I have also always valued him enormously, he has given us many things." pic.twitter.com/OjhVwA4SVx