Испания Куртоа се надява Азар да премине в Реал Мадрид 28 март 2019 | 21:32 0



копирано





“Азар е сред най-добрите ми приятели във футбола. Не знам дали ще подпише за Реал Мадрид, нито знам дали клубът го иска. Всеки сам избира какво да прави с живота си. За мен той е един от най-добрите в света и като приятел бих искал да дойде тук”, заяви бившият страж на Челси пред Onda Cero. Thibaut Courtois tells best mate Eden Hazard to join him at Real Madrid https://t.co/4puwRivJmu pic.twitter.com/wJCa5SY1eg — The Sun Football (@TheSunFootball) March 28, 2019 Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа изрази надежда, че в тима ще пристигне съотборникът му в състава на Белгия и звезда на Челси Еден Азар, който е силно свързван с трансфер на “Сантиаго Бернабеу”.“Азар е сред най-добрите ми приятели във футбола. Не знам дали ще подпише за Реал Мадрид, нито знам дали клубът го иска. Всеки сам избира какво да прави с живота си. За мен той е един от най-добрите в света и като приятел бих искал да дойде тук”, заяви бившият страж на Челси пред Onda Cero.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 412 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1