Край! Обиденият Игуаин се отказа от националния отбор

Нападателят на Челси Гонсало Игуаин обяви, че повече няма да играе за Аржентина. В ефира на Fox Sports той потвърди, че е информирал за решението си националния селекционер Лионел Скалони.

"Поговорихме и казах на Скалони, че кариерата ми в националния тим е приключила. Желая всичко нй-добро на отбора, вече ще съм просто фен и ще гледам отстрани. Премислях всичко няколко пъти и осъзнах, че времето ми като национал е изтекло. Искам да се насладя на повече свободно време със семейството си. За радост на мнозина, решението ми е окончателно", заяви Игуаин.

Gonzalo Higuain has announced his retirement from Argentina national team. Here's his best International career moment: 10 seconds celebration of an offside goal v Germany 2014 Final. pic.twitter.com/rmfawMCGK7