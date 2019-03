Англия Азар избра синьото на Челси пред бялото на Реал Мадрид 28 март 2019 | 21:09 - Обновена 0



- Би ли искал да си брат си някой ден?



- Бих искал да бъда него за много повече дни, отколкото само един. Торган е много готин човек.



- Ами ако беше Кристиано Роналдо за един ден?



- О, да, би било фантастично да достигна отличното му ниво. Смятам, че това би било толкова чудесно.



- Не обичаш да помагаш в защита в мачовете?



- Вярно е, не обичам.



- Предпочиташ ли бирата пред виното?



- Ако трябва да избирам, бих казал бирата. Но ми харесва и доброто червено вино. Най-добре то да е бордо.



- Можеш ли да изядеш три хамбургера за вечеря?



- Ами, ако са малки. Ако са от големите, ще трябва да кажа “не” на хамбургер номер 3.



- Пушил ли си някога?



- О, да, пушил съм.

Chelsea or Madrid?

Mourinho or Benitez?



- Тотнъм или Арсенал?



- Еееех! Като малък, бях голям фен на Тиери Анри, така че ето.



- Реал Мадрид или Барселона?



- Два огромни клуба (намигайки).



- Лил или Пари Сен Жермен?



- Лил, разбира се.



- Килиан Мбапе или Неймар?



- Ако трябва да избирам, бих казал Мбапе, но това е само защото го познавам много добре.



- Искаш ли да приключиш кариерата си в МЛС?



- Не. Нещата винаги може да се променят, но се съмнявам, че някога ще играя там.



- Тогава би ли се завърнал в Белгия за край на кариерата си?



- Винаги съм казвал, че искам да я приключа в Белгия. Но мисля, че точно сега това е много трудно за предсказване.



- Би ли искал да имаш Ферари?



- Не, въобще. Преди съм имал Ферари…



- Ще спечелиш ли Златната топка някой ден?



- Да!



- Следиш ли политиката?



- Не, въобще. Не се интересувам от политика.



- Значи казусът с Брекзит не те интересува?



- Напротив. Това е тема, за която наистина ме е грижа. Най-вече защото това засяга много служители на Челси. Говоря си за това с тях и съм много любопитен да разбера какво ще стане.



- Прекалено си мил като човек?



- Да.



- Много си романтичен?



- Съгласен съм, да! Редовно нося цветя на съпругата ми, но не всеки ден.



- Удрял ли си някого?



- Не. Въпреки че съм сигурен, че съм имал малки сдърпвания с братята ми Торган и Килиан. Но след детството ми не съм удрял нито един човек.



- Най-добър си, когато играш като фалшива деветка?



- Само понякога, не през цялото време.





- Никой не може да прокара топката между краката ти по време на тренировка или мач?



- О, да, могат. Момчетата са се пробвали и са го правили на тренировките в Челси.



- Ако Роберто Мартинес беше национален селекционер на Евро 2016, щеше ли Белгия да стане шампион?



- Не.



- Предпочиташ ли хубав ресторант със семейството си пред голям футболен мач на живо по телевизията?



- Зависи. Ако някой от приятелите ми играе, Мбапе например, със сигурност ще избера да гледам мача. Ако не познавам някого лично, предпочитам да отида в добър ресторант. Не съм човек, който гледа само футбол, футбол, футбол през живота си. Дори мога да пропусна един от най-големите мачове за сезона, когато е по телевизията.



- Добър ли си на голф?



- Абсолютно не. Въобще не мога да играя голф.



- Предпочиташ ли игри на карти?



- Харесва ми да играя на карти, но не съм толкова добър.



- Искаш ли някой ден да играеш в Китай?



- Не, въобще.



- По-голям инат си от съпругата си?



- Въобще не съм инат.



- Ще играеш ли, докато станеш на 35?



- Това са само още седем години, така че не би трябвало да е прекалено трудно.



- Искаш ли следващият национален селекционер да е белгиец?



- Нямам нищо против. За имиджа на националния тим така е по-добре, но ако могат отново да намерят добър чужденец, ще съм доволен.

- Ще спечели ли Барселона Шампионската лига тази година?



- Не го изключвам, но тъй като Кристиано печели ШЛ всеки сезон, мисля, че ще е трудно.



- Марбея или Лондон?



- Лондон.



- Какво предпочиташ - да спечелиш ШЛ или да станеш европейски шампион с Белгия?



- Ще изиграя своя жокер тук. Ако избера европейската титла, ще настроя всички фенове на Челси срещу мен. Ако избера ШЛ, всеки един в Белгия ще ми се обиди.



- Синьото на Челси или бялото на Реал Мадрид?



- Синьото!



- Жозе Моуриньо или Рафаел Бенитес?



- Моуриньо.



- Точен си или закъсняваш?



