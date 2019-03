НБА Наказаха шампион на НБА за хитрост на дребно 28 март 2019 | 17:45 0



В последствие стана ясно, че Бел не е пропуснал срещата заради контузия, а заради дисциплинарна санкция, наложена му от отбора. Тежкото крило, чиято заплата този сезон е в размер на близо $1.4 милиона, остана извън състава заради действие, което може спокойно да бъде описано като “хитрост на дребно”.

Warriors Jordan Bell Was Suspended Because He Was Charging Hotel Incidentals to Mike Brown’s Account; How He Was Caught & Why Dubs Believe He Might Have Been Scamming for Awhile (Video) https://t.co/LkiyYuHB8a pic.twitter.com/IP7afbQ0YH — Robert Littal (@BSO) March 28, 2019

Въпреки солидното си годишно възнаграждение, както и това, че за всяко гостуване всички баскетболисти получават полагащи им се дневни пари, Бел е направил покупка от хотелската си стая в Мемфис, но е писал закупеното на сметката на един от помощниците на Кър - Майк Браун. Асистентът обаче се е усетил бързо и провинението на Джордан е било разкрито. Не е ясно обаче дали става дума за покупка от минибара или за използване на платен телевизионен канал.

Jordan Bell when he lost his wallet and saw the coach’s... pic.twitter.com/0Zws1XM4ux — Trae to JC (@Timbo______) March 28, 2019

