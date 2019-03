Англия Макелеле към Роналдиньо: С тези твои трикове от плейстейшън ще те вкарам в болница 28 март 2019 | 16:54 - Обновена 0



“Казах му: “Хлапе, предпочитам да дриблираш покрай мен по нормален начин. Но с всички тези твои трикове от плейстейшън ще те вкарам в болница!” Какво направи той? Даде ми топката и ми се извини”, заяви Макелеле в интервю пред бившия си съотборник Вилиам Галас за RMC Sports. Chelsea legend Makelele reveals he threatened to ‘put Ronaldinho in hospital’ during infamous Barcelona Champions League clash https://t.co/AOKnLzKvka — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) March 28, 2019 Също така, той сравни Роналдиньо с друг свой бивш съотборник и сънародник - Бившият опорен халф на Челси Клод Макелеле разкри, че по време на един от мачовете си срещу Барселона е заплашил да контузи звездата на каталунците Роналдиньо заради начина, по който бразилецът преминавал с топката покрай него.“Казах му: “Хлапе, предпочитам да дриблираш покрай мен по нормален начин. Но с всички тези твои трикове от плейстейшън ще те вкарам в болница!” Какво направи той? Даде ми топката и ми се извини”, заяви Макелеле в интервю пред бившия си съотборник Вилиам Галас за RMC Sports.Също така, той сравни Роналдиньо с друг свой бивш съотборник и сънародник - Зинедин Зидан . “Зидан беше артист, но всяко негово движение беше с цел да допринесе с нещо към атаката или да напредне. Не можеш нищо да кажеш. С Роналдиньо беше същото, но в даден момент започна да прекалява”, допълни Макелеле.

