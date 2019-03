Рекордното попълнение на Байерн претърпя операция

Рекордната покупка на Байерн Мюнхен - Люка Ернандес, претърпя операция на коляното и ще проведе възстановяването си под наблюдението на лекарския щаб на баварците, а не на настоящия си клуб Атлетико Мадрид.

"Операцията премина успешно. Той ще се възстановява в Мюнхен", коментира старши треньорът на Байерн Нико Ковач.

BREAKING #FCBayern are delighted to announce the signing of Lucas #Hernández on a five-year deal from 1st July 2019. #FCBayern #MiaSanMia #ServusLucas pic.twitter.com/r3aaFQ5mum