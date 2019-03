Англия Хари Кейн стана "Член на ордена на Британската империя" 28 март 2019 | 15:52 0



копирано

Капитанът на националния отбор на Англия Хари Кейн бе удостоен с отличието "Член на ордена на Британската империя". 25-годишният футболист на Тотнъм получи званието от херцога на Кембридж принц Уилям на специална церемония в Бъкингамския дворец. Кейн получава отличието заради факта, че заедно със съотборниците си е успял да обедини британската нация по време на Световното първенство по футбол в Русия през 2018 година, на което вкара 6 гола, а Англия достигна до полуфиналите. Освен звездата на "шпорите", сред другите отличени в списъка на кралица Елизабет II за 2019 година попаднаха още Джоана Коулс, бивш главен редактор на списания като "Космополитън", "Ел" и "Ескуайър", победителката в "Мастър шеф" Томасина Миърс, имамът на Лондон Мохамед Мамуд, както и преподавателката Вера Шауфлед. @England captain @HKane today collected his MBE for services to football from Prince William at Buckingham Palace. pic.twitter.com/vQNWLOKTqa — Sky Sports News (@SkySportsNews) 28 март 2019 г. A real honour and an enormously proud day for me and my family.A massive thanks to my @England teammates and coaching staff. pic.twitter.com/g70LWpRR1N — Harry Kane (@HKane) 28 март 2019 г. Освен звездата на "шпорите", сред другите отличени в списъка на кралица Елизабет II за 2019 година попаднаха още Джоана Коулс, бивш главен редактор на списания като "Космополитън", "Ел" и "Ескуайър", победителката в "Мастър шеф" Томасина Миърс, имамът на Лондон Мохамед Мамуд, както и преподавателката Вера Шауфлед.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 259 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1