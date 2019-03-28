Лайпциг уреди бразилски талант

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Европейски футбол
Третият в германската Бундеслига Ред Бул Лайпциг привлече бразилския талант Луан Кандидо от Палмейрас. 18-годишният тийнейджър подписа четиригодишен договор с германския клуб и ще се присъедини към новите съотборници през лятото, потвърди треньорът Ралф Рангник.
Кандидо може да играе и в двете фази на играта по левия фланг.
Лайпциг ще опита да запази третото място и да си осигури класиране в Шампионска лига.
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(Гост) 1
отговор
Тоя талант е дядо ми по братовчедка линия от Факултето. Рейтинг: 1 0