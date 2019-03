Ултрасите на ПСЖ създадоха адска атмосфера на женски мач

Wowser!!!! What a spectacle for the women’s game... what a result for #Chelsea an aggregate score of @PSG_Feminines 2 @ChelseaFCW 3 @UWCL Proud to Work in the Women’s Game #MelLawley #MCWFC #ClaudiaWalker #BCWFC #KirstySmith #MUWomen #TeamBeswicks @FAWSL pic.twitter.com/MxJOU4Uon3